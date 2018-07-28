Скончался один из самых известных писателей-диссидентов Владимир Войнович

На 86-м году жизни умер писатель Владимир Войнович. Об этом сегодня сообщает ряд федеральных изданий со ссылками на информацию от знакомых и коллег писателя. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Наиболее известные произведения Войновича — трилогия о солдате Чонкине, «Москва 2042», «Портрет на фоне мифа». Кроме того, он автор текстов более 40 песен.

В конце 1960-х за Войновичем — активным участником движения за права человека — установил слежку КГБ, а в 1980-м писатель был выслан из СССР. В страну он вернулся спустя десять лет.

Основные произведения Войнович впервые опубликовал за рубежом, но еще до высылки. Так, Ивана Чонкина он начал писать в 1963 году, роман распространялся самиздатом. Первая часть был опубликована в 1969 году во Франкфурте-на-Майне, а трилогия целиком — в 1975 году в Париже.