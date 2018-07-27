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ЦИК отказался проводить референдум о повышении пенсионного возраста

В Центризбиркоме посчитали, что вопрос для референдума сформулирован некорректно

Члены Центризбиркома отказались поддерживать инициативу партии КПРФ, которая предлагала провести референдум о повышении пенсионного возраста, сообщает РБК. По мнению ЦИК, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно.

О том, что Центризбирком получил соответствующий запрос от коммунистов, 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Депутаты КПРФ предложили задать россиянам следующий вопрос, который должен прозвучать на референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

После оглашения заключения в ЦИК началась дискуссия, которая длилась более полутора часов. Члены Центризбиркома высказывались за и против позиции, высказанной в документе. Так, Борис Эбзеев заявил, что видит в формулировке вопроса КПРФ «юридическую неопределенность, которую невозможно победить просто пылкостью или убежденностью».

После окончания дискуссии председатель ЦИК Элла Памфилова предложила КПРФ снова созвать инициативную группу для проведения референдума и добавила, что ЦИК готов помогать им консультациями.


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27 июля в 21:50, просмотров: 155, комментариев: 2


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Комментарии:
Gosha Vinogradov
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27 июля в 22:52
ЦИК прав на сей раз. Сложный вопрос не может быть вынесен на референдум. Иначе придётся затратить туеву кучу средств, чтобы поднять понимание проблемы и возможностей гражданами.
Переформатировать вопрос можно, например:
- "Медведева выгнать поганой метлой и забыть про него, или отправить на лесоповал?".
Медведев в бытность президентом выпустил Указ 201 от 17 февраля 2010г. Указ требует от Администрации Президента РФ ни в коем случае не передавать писем граждан Путину, а жалобы требует отправлять для отписки тем «перцам», на кого граждане жалуются.
Путин не знает, что Указ Медведева 201 от 178 февраля 2010г. нарушает статьи 1, 15, 23 и 29 Конституции РФ и статьи 138 и 237 Уголовного Кодекса РФ?
Тогда как называть В.Путина?
Гарантом Конституции РФ?
*** Статья 138 – нарушение тайны переписки, статья 237 осуществление цензуры.
А если про пенсионную реформу, то:
Пенсионный фонд живёт на взносы 1,5 трлн рублей и на трансферты из федерального и региональных бюджетов, соответственно 3,78 и 2,27 трлн рублей.
Значит - практически все деньги для пенсионеров идут из бюджета!
Экономисты утверждают (С.Ю.Глазьев и другие), что для того, чтобы сбалансировать стоимость произведенных товаров и услуг в России с платёжеспособным спросом – нужно каждый год эмиссию денег обеспечивать в сумме 52 триллионов рублей (из них 17 трлн. рублей отдать пенсионерам).
Сегодня эти деньги возникают на биржах и достаются банкирам и биржевикам, но не студентам и пенсионерам, не медицине и не науке, не реальному сектору экономики. Нужно закрыть валютную биржу, ограничить работу фондовой биржи (работать сутки в месяц) и конфисковать имущество у тех, кто перепродаёт не со своего склада.
Для пенсионеров нужно всего 17 триллионов рублей и пенсионный фонд можно расформировать, отменить пенсионные взносы (22% на оплату труда), дворцы Пенсионного Фонда продать, а средства передать государству.
17 (семнадцать) триллионов рублей в год для 45 миллионов пенсионеров – это в среднем по 370 тысяч рублей в год каждому.
После отмены взносов в пенсионные фонды, все работающие станут получать зарплату больше на 22% и, не исключено, будет больше рождаться детей.

444 Gosha Vinogradov
не нравится
27 июля в 23:22
Вы хотели сказать "Путина выгнать поганой метлой и забыть про него, или отправить на лесоповал?". Или слово "путин" у вас в глотке застревает, потому что ваш "С.Ю." Глазьев не первый год советник Путина? И эти "эмиссии" с запретом валюты, закрытием бирж и торговли на Венесуэле уже опробованы. Катастрофический результат прекрасно известен. Бумажные триллионы он мифические считает... Совсем уже.

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