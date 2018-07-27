ЦИК отказался проводить референдум о повышении пенсионного возраста

Члены Центризбиркома отказались поддерживать инициативу партии КПРФ, которая предлагала провести референдум о повышении пенсионного возраста, сообщает РБК. По мнению ЦИК, вопрос для референдума сформулирован недостаточно корректно.

О том, что Центризбирком получил соответствующий запрос от коммунистов, 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Депутаты КПРФ предложили задать россиянам следующий вопрос, который должен прозвучать на референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

После оглашения заключения в ЦИК началась дискуссия, которая длилась более полутора часов. Члены Центризбиркома высказывались за и против позиции, высказанной в документе. Так, Борис Эбзеев заявил, что видит в формулировке вопроса КПРФ «юридическую неопределенность, которую невозможно победить просто пылкостью или убежденностью».

После окончания дискуссии председатель ЦИК Элла Памфилова предложила КПРФ снова созвать инициативную группу для проведения референдума и добавила, что ЦИК готов помогать им консультациями.