Теперь молодожены смогут выбирать дату и время свадьбы

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект о праве самостоятельно выбирать дату и время свадьбы, сообщение об этом появилось накануне на сайте нижней палаты парламента. Инициатива должна начать действовать с 1 октября 2018 года.

В документе отмечено, что дату и время можно выбрать в промежутке от месяца до года со дня подачи заявления в ЗАГС или через портал госуслуг. Свадьба может быть перенесена начальником ЗАГСа при совместном заявлении жениха и невесты.

Отметим, что по действующему законодательству регистрация брака происходит через месяц после подачи заявления лично, или через полгода, если заявление было оформлено через портал госуслуг.

Кстати, по мнению депутатов, гибкий подход поможет уменьшить коррупцию, ведь молодоженам не придется приплачивать за «красивую дату».