ВЦИОМ: Больше половины россиян не верят в высадку американцев на Луну

Более половины россиян (57%) не верят, что в 1969 году американские астронавты высадились на Луне, и полагают, что власти США фальсифицировали материалы об экспедиции, сообщает РБК. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Отмечается, что 65% людей, не верящих в правдивость высадки, имеют среднее образование. В том, что американцы действительно были на Луне, уверены 24% опрошенных.

Также опрос ВЦИОМа показал, что 45% россиян верят в существование инопланетян. Еще 42% респондентов думают, что пришельцы не посещают Землю или их не существует.

Абсолютное большинство участников опроса (93%) верят, что наша планета имеет форму шара. Но 3% россиян полагают, что Земля плоская, а ученые намеренно вводят всех в заблуждение. 4% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.