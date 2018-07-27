​Мэрия найдет новую площадку для съемок реалити-шоу «Дом-2»

В течение двух месяцев мэрия Москвы подберет новую площадку для съемок реалити-шоу «Дом-2», пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерия Шкурова.
«Правообладатель шоу извещен о возможности получения денежной компенсации или нового земельного участка взамен изымаемого для строительства дороги. Собственник проекта выразил желание получить новую площадку. На сегодня основные решения приняты, в течение двух месяцев земля будет предложена организаторам шоу», — заявил Шкуров.
Напомним, съемочную площадку «Дома-2» планируют снести для строительства автомагистрали.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 31 июля в 15:30