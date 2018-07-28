В Югре с начала сезона утонули десять человек, еще пятерых до сих пор ищут

На сайте ГУ МЧС по Югре сообщается, что с момента схода льда в округе зарегистрировано 11 происшествий на воде, которые привели к гибели десяти человек. Еще по пяти случаям пропажи людей на водоемах проводятся поиски.

Основные причины трагедий — купание в не оборудованных местах (восемь случаев), трижды — нарушение правил личной безопасности и управление маломерными судами на рыбалке. В одном случае оказался оставленным без присмотра ребенок, и один человек погиб, пытаясь оказать помощь тонущему ребенку, в двух случаях причины происшествия устанавливаются.

На данный момент в Югре работает только 15 пляжей, на которых соблюдены меры безопасности и предусмотрено дежурство спасательных служб.