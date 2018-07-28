Сургутский нейрохирург провел показательные операции для коллег из Волгограда

В рамках мастер-класса, который проходил на базе Волгоградской областной клинической больницы № 1, нейрохирург из Сургута Дмитрий Глухих выполнил операции двум пациентам с заболеваниями позвоночника.

«Образовательный курс был посвящен современным методикам в хирургическом лечении пациентов с заболеваниями позвоночника (вертебрологии), — отметил заведующий нейрохирургическим отделением плановой помощи БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Дмитрий Глухих. — Одна из технологий направлена на то, чтобы снизить риск повреждений спинного мозга во время манипуляций на сегментах позвоночника. Такие операции выполняются передним доступом, что обеспечивает безопасность пациента, а также в значительной степени облегчает работу врача».

Операции на позвоночнике передним доступом позволяют минимизировать травму мягких тканей во время хирургического вмешательства, не требуют обширного разреза кожи, снижают уровень кровопотери и сокращают восстановительный период.

В Травматологической больнице Сургута такие операции проводятся уже более 15 лет. В прошлом году Дмитрий Глухих уже представлял свой опыт коллегам из госпиталя им. Н.Н. Бурденко (Москва). Врач проводил показательную операцию, за которой в режиме онлайн наблюдали российские и международные специалисты.