В Сургуте полицейские накрыли аптеку, торгующую запрещенными медпрепартами без рецептов // ВИДЕО

В Сургуте полицейские вместе с представителями Народного патруля проверяют аптеки на безрецептурную продажу медпрепаратов.

Во время очередного рейда выяснилось, что в одной из аптек по улице Губкина без рецептов продавали медпрепараты, подлежащие предметно-количественному учету. В ходе мероприятия полицейские изъяли порядка 800 тюбиков и более 3800 упаковок различных препаратов.

Аптеке грозит административный штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.