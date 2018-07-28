В Сургуте полицейские накрыли аптеку, торгующую запрещенными медпрепартами без рецептов // ВИДЕО

В Сургуте полицейские вместе с представителями Народного патруля проверяют аптеки на безрецептурную продажу медпрепаратов.
Во время очередного рейда выяснилось, что в одной из аптек по улице Губкина без рецептов продавали медпрепараты, подлежащие предметно-количественному учету. В ходе мероприятия полицейские изъяли порядка 800 тюбиков и более 3800 упаковок различных препаратов.
Аптеке грозит административный штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Драгоценное дело. Совладелец ювелирной мастерской «Самородок Урала» Размик Аветисян // ONLINE 29 октября в 12:00