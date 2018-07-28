​В Сургуте из окна снова выпал ребенок

Вчера из окна третьего этажа дома № 59 по улице Федорова выпал ребенок.

По информации из соцсетей, родителей в этот момент дома не было. Они оставили годовалого малыша со старшим сыном. Тот отвлекся и не уследил за братом.

В пресс-службе Сургутской травматологии корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что ребенок находится в реанимации.

Это уже второй случай с начала лета. Ранее из окна на Пушкина выпала четырехлетняя девочка. Она долго пробыла в реанимации в тяжелом состоянии, но сейчас уже переведена в обычную палату.