​В Сургуте из окна снова выпал ребенок

Вчера из окна третьего этажа дома № 59 по улице Федорова выпал ребенок.
По информации из соцсетей, родителей в этот момент дома не было. Они оставили годовалого малыша со старшим сыном. Тот отвлекся и не уследил за братом.
В пресс-службе Сургутской травматологии корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что ребенок находится в реанимации.
Это уже второй случай с начала лета. Ранее из окна на Пушкина выпала четырехлетняя девочка. Она долго пробыла в реанимации в тяжелом состоянии, но сейчас уже переведена в обычную палату.
Драгоценное дело. Совладелец ювелирной мастерской «Самородок Урала» Размик Аветисян // ONLINE 29 октября в 12:00