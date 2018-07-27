​В Сургуте ищут уроженца Чувашии, который приехал в город и пропал еще в 1999 году // ОРИЕНТИРОВКА

В Сургуте разыскивают Платонова Вячеслава Николаевича 1960 г.р. Уроженец Чувашской республики. Он прибыл на Север в 1993 году. В 1999-м перестал выходить на связь. Последнее место регистрации — п.Таежный, Сургут.

Есть информация, что мужчина до сих пор в Сургуте, бомжует. Возможно потерял память.

Приметы: черные волосы, искривленный вправо нос, рост 170-175 см. Сейчас пропавший скорее всего носит щетину или бороду. Фото состарено, может отличаться от действительности.

По информации группы «Поиск пропавших людей – Югра», похожего мужчину встречают на Мира, недалеко от дома № 20 и «Армянской шаурмы»

Если вы знаете, где находится этот мужчина, звоните на телефон +79324007833.