16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,9726   EUR  73,3442  

​В Сургуте ищут уроженца Чувашии, который приехал в город и пропал еще в 1999 году // ОРИЕНТИРОВКА

В Сургуте разыскивают Платонова Вячеслава Николаевича 1960 г.р. Уроженец Чувашской республики. Он прибыл на Север в 1993 году. В 1999-м перестал выходить на связь. Последнее место регистрации — п.Таежный, Сургут.

Есть информация, что мужчина до сих пор в Сургуте, бомжует. Возможно потерял память.
Приметы: черные волосы, искривленный вправо нос, рост 170-175 см. Сейчас пропавший скорее всего носит щетину или бороду. Фото состарено, может отличаться от действительности.

По информации группы «Поиск пропавших людей – Югра», похожего мужчину встречают на Мира, недалеко от дома № 20 и «Армянской шаурмы»

Если вы знаете, где находится этот мужчина, звоните на телефон +79324007833.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:04, просмотров: 106, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Возможно, иностранцы не смогут работать в сфере образования и общепите в Югре с 2019 года

​Возможно, иностранцы не смогут работать в сфере образования и общепите в Югре с 2019 года
Нововведение коснется приезжих из Абхазии, Азербайджана, Узбекистана и Украины
Анастасия Якупова Сегодня в 17:51
148 1
Весёленьким таким уже вырисовывается 2019 год

Весёленьким таким уже вырисовывается 2019 год
На что следует особо обратить внимание, так это на то, что прогнозируется фактическое прекращение роста реальной заработной платы в 2019 году: всего лишь плюс 0,8% в годовом выражении
Игорь Николаев, экономист Сегодня в 15:16
250 1
Неверов: Индексация пенсий будет выше инфляции

Неверов: Индексация пенсий будет выше инфляции
Руководитель фракции «Единая Россия» о пенсиях и налогах
Сергей Неверов, заместитель Председателя ГД, руководитель фракции «Единая Россия» Сегодня в 15:03
272 3
Статья дня. Президент, который держит граждан за болванов

Статья дня. Президент, который держит граждан за болванов
Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко») Сегодня в 14:10
796 1
Казус почты

Казус почты
Реформа нужна. Вот только время для данного нововведения выбрано странно
Кирилл Акинцев Сегодня в 07:03
413 4
Тюменская область исключена из списка регионов с обманутыми дольщиками

Тюменская область исключена из списка регионов с обманутыми дольщиками
Опыт субъекта будет растиражирован на всю страну
Марина Романова 26 июля в 18:33
452 1
Увеличение НДС — ловушка для России

Увеличение НДС — ловушка для России
Фактически повышение налога на добавленную стоимость ставит в затруднительные условия все то, что могло бы двигать нашу экономику вперед
Андрей Мовчан, экономист 26 июля в 16:17
1015 2
Статья дня: Пенсионеры из Европы - почувствуй разницу

Статья дня: Пенсионеры из Европы - почувствуй разницу
Очень познавательную и показательную таблицу опубликовал автор Яндекс.Дзен Сергей Никитский в своем блоге
Редакция СИА-ПРЕСС 26 июля в 13:50
41316 3
​При гарантийном сроке в десять лет аттракцион может проработать и все 50

​При гарантийном сроке в десять лет аттракцион может проработать и все 50
Директор сургутского МАУ «Городской парк» Руслан Пиляй рассказал СИА-ПРЕСС, безопасны ли наши карусели, сколько они могут прослужить, и какой аттракцион в городе самый старый
Лилия Сулейманова 26 июля в 10:10
390 1
Предлагаю все отчисления в ПФ направлять на страховую часть пенсии

Предлагаю все отчисления в ПФ направлять на страховую часть пенсии
С 2014 года Правительство РФ установило и вынуждено продлевать мораторий на накопительную пенсию, что доказывает неэффективность существующей системы обязательного пенсионного страхования
Александр Пурышев, читатель siapress.ru 26 июля в 09:23
1173 15
​Предъявлены обвинения первым фигурантам дела о трагедии в «Зимней вишне»

​Предъявлены обвинения первым фигурантам дела о трагедии в «Зимней вишне»
Некоторые изначально инкриминируемые деяния были переквалифицированы на более легкие
Анастасия Семихатских 25 июля в 20:37
622 0
​Горожане активно скупают жилье от Сибпромстроя в поселке Солнечный

​Горожане активно скупают жилье от Сибпромстроя в поселке Солнечный
Цена квартир, несмотря на все имеющиеся преимущества, не завышена — свой собственный уголок площадью 41 кв.м. тут стоит от двух миллионов рублей
Полина Амирова 25 июля в 18:03
626 0
Россияне разочарованы в способностях власти наладить нормальную жизнь в стране

Россияне разочарованы в способностях власти наладить нормальную жизнь в стране
Левада-Центр публикует обновленные результаты своих исследований
Марина Красильникова 25 июля в 15:02
2137 3
Статья дня. Терпение и труд: где будут работать вчерашние пенсионеры после реформы

Статья дня. Терпение и труд: где будут работать вчерашние пенсионеры после реформы
Работникам всех возрастов придется привыкнуть к постоянному переобучению, приобретению новых навыков и «апгрейду» уже имеющихся
Рубен Ениколопов, профессор Российской экономической школы 25 июля в 13:14
7131 3
Не рассчитываем на пенсию, рассчитываем на себя

Не рассчитываем на пенсию, рассчитываем на себя
Давайте честно признаемся: многие россияне боятся пенсии, потому что это означает резкое падение доходов и уровня жизни. Люди до последнего стремятся работать
Кирилл Акинцев, сургутский блогер 25 июля в 11:20
1635 38
Вторые в мире, первые в стране

Вторые в мире, первые в стране
Нейрохирурги Тюмени провели операцию еще не рожденному ребенку
Редакция СИА-ПРЕСС 24 июля в 18:31
615 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика