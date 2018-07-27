Ночью и днём 28 июля 2018 года в Югре, в частности, в Сургуте ожидаются грозы с усилением ветра местами до 12-17 м/сек., сообщает Управление информационных ресурсов и мониторинга безопасности жизнедеятельности Территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория».
28 июля в Югре ожидаются грозы с сильными порывами ветра
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Сегодня в 19:16, просмотров: 90, комментариев: 0
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