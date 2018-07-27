Зарегистрирован первый кандидат на пост губернатора Тюменской области

Начался новый этап кампании по выборам губернатора Тюменской области – стадия сдачи кандидатами документов для последующей регистрации. Об этом в пятницу, 27 июля, заявил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Создана специальная рабочая группа, которая принимает документы. Определены хронологические рамки: до 18 часов местного времени 30 июля все кандидаты обязаны сдать необходимый пакет документов для регистрации. Тот, кто этого не сделает, получит отказ в регистрации. На сегодняшний день в регионе пять выдвинутых кандидатов на должность губернатора. Первым из кандидатов, сдавшим документы, стал кандидат от «Единой России», врио губернатора Александр Моор.

«Кроме того, в ходе приема документов мы должны заверить «листы поддержки», т. е. подписи депутатов сельских поселений, городского и районного уровней Тюменской области, Югры и Ямала, которые поддержали кандидата, в данном случае – Александра Моора. Минимальное количество подписей – 236, максимальное – 247», - рассказал Игорь Халин.

Также Александр Моор озвучил фамилии кандидатов в члены Совета Федерации. Ими стали два депутата Тюменской областной думы – Виктор Рейн и Владимир Ульянов и заместитель губернатора, руководитель представительства правительства региона в органах государственной власти РФ Павел Тараканов.