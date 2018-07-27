​Благодаря новому законопроекту в России могут быть закрыты все визовые центры

Депутаты «Единой России» предложили внести изменения в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ». А именно – возложить на Министерство иностранных дел России функцию обязательной аккредитации всех компаний, который занимаются оформлением виз.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что в стране работают шесть компаний, управляющих визовыми центрами под брендами VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS и Pony Express, и ни одна из них не сможет получить аккредитацию по требованиям, которые выдвинули депутаты:

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона», — говорит Тюрина. По ее словам, благодаря этому Россия вполне может вернуться к началу 2000-х, когда получение визы «всякий раз становилось незабываемым квестом».

Среди требований, которые могут быть предъявлены визовым центрам – необходимость иметь не менее 20 филиалов в субъектах РФ, наличие опыта работы в сфере сбора и обработки документов для получения виз не менее трех лет. Кроме того, доля иностранного участия в уставном капитале компаний не должна будет превышать 20 процентов.

«В законопроекте речь идет о визовых центрах при консульствах. В Сургуте визы оформляются через мобильную биометрию, – пояснила siapress.ru руководитель паспортно-визового центра "Евро-Азия" Александра Нуриева. – Судя по всему, визовые центры при консульствах не отвечают требованиям вносимой инициативы. Если (и это самый плохой вариант) инициатива депутатов будет принята, и операторы визовых центров не захотят утруждать себя соблюдением требований, то визу действительно можно будет оформить только в консульстве».