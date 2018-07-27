​Парк рядом с домом: ЖК «Новые Ключи» предлагает новый и удобный формат для жизни

Совершенно новый уровень комфортной жизни задает застройщик ООО «НБТ» в ЖК «Новые Ключи» – комфортные квартиры европейского уровня в соседстве с парком.

Что такое парк возле дома? Это прекрасные виды из окна, свежий воздух, прогулки в любое время года, соседство с природой, расширение кругозора детей.

В планах реализация сразу нескольких ярких объектов: динопарк, этноцентр, панда-парк, веревочный городок.

Хотите узнать больше информации? На план-схеме, прикрепленной к посту, вы можете ознакомиться со всеми объектами.

Вы инвестор или бизнесмен? Успевай стать нашим партнером, готовы обсуждать предложения от Вас по размещению коммерческих объектов на территории парка. Напишите нам: park@newkeys.ru.

Парк будет построен для сургутян. И нам важно ваше мнение! Проголосуйте за те объекты, которые вам наиболее интересны: http://clc.la/XNQHqQ