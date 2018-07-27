Более 38 тысяч квадратных метров жилья будет введено в эксплуатацию в Сургутском районе до конца года

В этом году в Сургутском районе будет введено в эксплуатацию более 38 тысяч квадратных метров жилья, из них две тысячи – это индивидуальное жилищное строительное, а 36 – многоквартирное жилье. Основная часть построек размещается в Солнечном, Барсово, Белый Яр и Лянтор.

«Преимущественно новые постройки закрывают потребность по переселению из ветхого и аварийного фонда, объем которого достаточно велик, – отмечает Арсений Рянский, директор департамента строительства и земельных отношений. – В будущем планируется наращивать темпы строительства. В 2019 году предусмотрено по плану 36 тысяч квадратных метров, но, уже сегодня специалисты занимаются формированием земельных участков на будущее».

Также в муниципалитете возводят спортивные объекты, новые сооружения появятся в Торм-Агане, Федоровском, Солнечном. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию спортивные объекты в Ульт-Ягуне и Угуте.

Кроме того, проводится реконструкция автомобильных дорог: асфальтирование и организация непрерывной сети пешеходных дорожек, с учетом потребностей маломобильных групп населения.