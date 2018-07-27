​В Солнечном заканчивается реконструкция улиц, где будет организованно автобусное движение

В поселении Солнечный подходят к завершению работы по реконструкции улиц, где будет организованно автобусное движение. Проект, который охватывает улицы Сибирскую, Строителей, Космонавтов и Спортивную, начал свое существование несколько лет назад. Общая протяжённость реконструируемых территорий составляет более 2 200 метров. Финансирование масштабных ремонтных работ происходит за счет бюджета Сургутского района, а также окружных субсидий.

«До конца месяца будут сданы тротуары. В ближайшие дни заканчивается ощебенение и асфальтирование. Далее мы займемся установкой знаков, нанесением разметки, монтажом водоотводных каналов и озеленением газонов: вдоль всех тротуарных дорожек будет посеяна специальная смесь, — отмечает инженер подрядной организации Александр Зюмин. — Все работы будут выполнены в срок».

«Много лет тротуары в поселке практически отсутствовали, а пешеходы были вынуждены перемещаться по проезжей части, — пояснил глава сельского поселения Игорь Наумов. — Совсем скоро данная проблема решится и для жителей будут созданы комфортные условия». Глава также заявил, что объект будет сдан уже в этом году.