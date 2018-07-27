Доля работающих югорчан старше 50 лет может увеличиться в несколько раз

Эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда Югры для людей старше 50 лет. Согласно «Индексу HeadHunter», в этой возрастной категории сейчас находится 8 процентов соискателей-женщин и 12 процентов соискателей-мужчин.

В ближайшие 10 лет ситуация может кардинально изменится, уверяют эксперты. По их мнению, доля тех и других может вырасти в полтора-два раза. На это повлияет сокращение количества «молодой» рабочей силы (соискателей от 25 до 35 лет) из-за демографического кризиса 1990-х годов. Второй фактор – более субъективный, но не менее важный:

«Нынешние 50-летние очень отличаются от 50-летних начала 2000-х: они более активны, многие разбираются в современных технологиях и заинтересованы в профессиональном развитии. Часто руководители и HR-директора сами старше 50 лет, но не считают себя стариками, а потому и к соискателям-сверстникам относятся достаточно лояльно. Доля приглашений возрастных кандидатов на собеседования и непосредственно на работу постепенно растет – пока это нельзя назвать тенденцией, но изменения, безусловно, есть», – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunterЮгра.

В Югре соискатели в возрасте 50 лет и старше чаще всего ищут работу в тех отраслях, в которых работали большую часть жизни: «Производство», «Бухгалтерия», «Транспорт», «Добыча сырья», «Строительство». Реже всего – в областях «Страхование», «Консультирование», «Домашний персонал». При этом 35% возрастных соискателей претендуют на зарплату 25-55 тысяч рублей, 19% – 55-85 тысяч рублей и всего 5% согласны на вознаграждение до 25 тысяч рублей.

Стоит отметить, что по данным исследования HeadHunter, с повышением пенсионного возраста жители Югры категорически не согласны. 56% опрошенных считают текущие значения оптимальными, а 40% уверены, что уходить на пенсию следует даже раньше: мужчинам – в 54 года, а женщинам – в 50 лет.