​В этом году в Ханты-Мансийске появится двадцатикилометровое велокольцо

В этом году в Ханты-Мансийске создадут обустроенную двенадцатикилометровую велосипедную дорожку. Она расположится начиная от пересечения улиц Объездная и Мира до площади Свободы и дальше по улице Объездной до гостиницы «Олимпийская» по улице Энгельса.
Местные власти планируют объединить данную часть с уже существующим
участком велодорожки, обустроенной в 2017 году по направлению улиц Студенческая
– Восточная объездная – Мира. Дорожки образуют велокольцо протяженностью более
Отмечается, что велодорожки используются и для передвижения маломобильных групп граждан: инвалидов, мам с колясками, детей, пожилых людей.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 31 июля в 15:30