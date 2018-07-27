​В этом году в Ханты-Мансийске появится двадцатикилометровое велокольцо

В этом году в Ханты-Мансийске создадут обустроенную двенадцатикилометровую велосипедную дорожку. Она расположится начиная от пересечения улиц Объездная и Мира до площади Свободы и дальше по улице Объездной до гостиницы «Олимпийская» по улице Энгельса.

Местные власти планируют объединить данную часть с уже существующим участком велодорожки, обустроенной в 2017 году по направлению улиц Студенческая – Восточная объездная – Мира. Дорожки образуют велокольцо протяженностью более 20 километров. По маршруту будут установлены дорожные знаки и разметка.

Отмечается, что велодорожки используются и для передвижения маломобильных групп граждан: инвалидов, мам с колясками, детей, пожилых людей.