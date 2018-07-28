​Wifire разыгрывает смартфон этим летом

Компания Netbynet (бренд Wifire) запустила акционное предложение с конкурсной механикой для действующих абонентов.
Механика конкурса, который был запущен Wifire, проста: абонент (подключенный не менее 30 дней назад) пополняет свой лицевой счет на 2000 рублей и становится участником розыгрыша летних брендированных призов.
Каждый,
кто пополнил счет также имеет возможность выиграть смартфон, если будут
подписан на официальные группы Wifire в соцсетях и напишет иллюстрированный
пост на тему «как я провожу это лето» с хештегами
#цветнастроениялето и #wifire. Пост в соцсетях должен содержать оранжевый
цвет.
Полное описание акции и перечень подарков опубликованы на сайте организатора https://surgut.wifire.ru/leto
«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30