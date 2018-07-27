​На Госуслугах можно выбрать удобный избирательный участок для голосования 9 сентября

На Едином портале госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги» можно выбрать удобный избирательный участок для голосования на региональных и федеральных выборах, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года, сообщает Минкомсвязь России.

Для этого необходимо подать электронное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

При этом отмечается, что заявление можно подать только один раз за период проведения избирательной компании. Оно поступит в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

«В текущую избирательную кампанию в личный кабинет на портале госуслуг гражданину будут приходить уведомления и напоминания о заявлениях, поданных через офлайн-каналы, например, избирательные комиссии. Портал госуслуг постепенно становится площадкой персонализированного информирования избирателей», — заявил директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России Олег Качанов.

После обработки заявления в личном кабинете на портале госуслуг появится форма-подтверждение с информацией о выбранном избирательном участке, которую можно распечатать или сохранить на мобильном устройстве.

Напомним, в 2018 году услуга выбора избирательного участка уже была реализована к выборам Президента РФ и сразу стала очень популярной. Всего в рамках президентской кампании через Единый портал госуслуг было подано более 1,64 млн заявлений о выборе избирательного участка по месту нахождения в день голосования 18 марта 2018 года.