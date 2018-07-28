​Что смотрели кроме футбола. Статистика WifireTV

Компания NETBYNET (дочерняя структура ПАО «МегаФон») собрала статистику запросов и просмотров цифрового телевидения Wifire TV в период проведения Чемпионата мира.

Согласно цифрам, порядка 40% абонентов Wifire TV вместо футбола активно смотрели развлекательные каналы. На первом и втором месте по телесмотрению оказались сериалы и комедийные шоу на ТНТ и СТС, далее идут новостные выпуски на каналах «Россия 24» и «Россия 1», а пятерку «не футбольного» топа замыкает «Первый» канал с передачами «Пусть говорят» и премьерой фильма «Собибор».

Не смотря на активное продвижение Чемпионата мира в СМИ и социальных сетях, любители сериалов не изменяли себе и активно смотрели многочасовые «Игры престолов» и «Мир дикого Запада» в подписке Amedia, однако лидером по числу просмотров стали детские передачи – «Маша и Медведь» и «Три кота», в подписках Megogo и ivi.

В дни матчей, каналы, транслировавшие футбол - Первый (в том числе HD), Россия 2 и Матч ТВ собирали у экранов более 60% аудитории.

Самыми популярными, несомненно, были игры с участием сборной России, а также финал Чемпионата.

74% аудитории Wifire TV смотрели матч «Россия – Хорватия»

68% - «Россия – Испания»

66% - «Россия – Египет»

62% - финальный матч «Хорватия – Франция»

58% - «Россия – Уругвай»

Матч открытия «Россия – Саудовская Аравия» собрал 55% аудитории и оказался на 6 месте по просмотрам.

Комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NETBYNET Андрей Егоров: «У наших клиентов была уникальная возможность смотреть футбол в любое время и в любом месте. Большая часть трафика Wifire TV в этот период подтверждает, что наши абоненты смотрели игры чемпионата в дороге и на даче, используя мобильную передачу данных или публичный Wi-Fi».

Стоит отметить, что нагрузка на сеть доставки контента (CDN) и трафик выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сервис успешно справился с наплывом пользователей в период проведения Чемпионата.

NETBYNET (бренд Wifire) предоставляет услуги фиксированной связи (ФШПД) в более, чем 80 городах России. У компании более 940 тысяч абонентов по всей России среди физических лиц и около 40 тысяч среди юридических. NETBYNET предоставляет услуги широкополосного доступа в сеть Интернет, цифрового и интерактивного телевидения, телефонии и мобильного интернета на сети LTE.

Цифровое телевидение Wifire TV - интерактивный сервис, предоставляющий возможность просмотра более 200 телеканалов, 15 000 фильмов и сериалов. Телевидение доступно на сети любого оператора на телевизорах Smart TV, через мобильное приложение, а также в Web-версии.