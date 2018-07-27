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​Оплати одним касанием. Wifire внедрил функцию Apple Pay в мобильных приложениях

Компания NETBYNET (бренд Wifire), дочерняя структура ПАО «МегаФон» объявила о запуске новой функции оплаты для абонентов домашнего интернета и цифрового телевидения.

Оплата услуг с помощью Apple Pay уже доступна в обновленных приложениях Wifire Личный кабинет и Wifire TV на всех устройствах с операционной системой iOS. Данный способ оплаты позволяет оплачивать ТВ-контент и другие услуги провайдера (мобильный и домашний интернет) непосредственно в мобильном приложении. Используя Apple Pay, абонент существенно сокращает время прохождения платежа, а также избегает ошибок при вводе реквизитов.

Согласно статистике оператора, динамика скачиваний и количество абонентов, пользующихся мобильными приложениями оператора (Wifire TV и Wifire Личный кабинет) год к году выросли вдвое. Компания рассчитывает на востребованность новой функции оплаты и не исключает возможность внедрения в дальнейшем сервиса Google Pay.

«Мы работаем над удобством интерфейса наших приложений, а также внедряем новые функции оплаты для наших абонентов. Оплачивать услуги с помощью Apple Pay – это быстро, удобно, и безопасно. Клиенту не требуется каждый раз вводить данные карты, оплата производится мгновенно одним касанием. На сегодняшний день, более 70% оплат за услуги компании производится безналичным путем, и благодаря внедрению Apple Pay, мы ожидаем увеличение количества транзакций минимум на 5%», комментирует Андрей Батанов, генеральный директор компании NETBYNET.

Цифровое телевидение Wifire TV, а также услуги Домашнего и мобильного интернета Wifire возможно оплатить по номеру телефона, банковской картой или через платежные терминалы. В конце 2017 года компания NETBYNETв партнерстве с Московским филиалом ПАО «Сбербанк» внедрила функцию оплаты телевидения в ТВ-приставках с помощью QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк.Онлайн».


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Сегодня в 12:24, просмотров: 142, комментариев: 0


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