​Более 20 000 югорчан выбрали «Сбербанк Премьер»

Более 20 000 клиентов Сургутского отделения Сбербанка пользуются услугами «Сбербанк Премьер». Это 9 отделений персонального обслуживания на территориях Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского районов, где клиенты могут решать финансовые вопросы с комфортом и выгодой для себя и своей семьи.

Набор привилегий в премиальных зонах Сбербанка включает широкий спектр услуг. Это персональный клиентский менеджер, выделенная круглосуточная линия службы поддержки, а также уникальные предложения – выгодные курсы при покупке и продаже иностранной валюты, премиальные карты, высокая доходность вложений и др. В период отпускного сезона большим спросом пользуется пакет «Сбербанк Премьер». Он предоставляет нелимитированный доступ в VIP-залы аэропортов, выгодные условия страхования жизни и здоровья для членов всей семьи клиента премиальной зоны обслуживания.

«Пакет «Сбербанк Премьер» сфокусирован на инвестировании сбережений и составлении диверсифицированного портфеля клиента. Кроме этого, клиент определенного офиса в рамках сервиса «Сбербанк Премьер» получает такой же уровень обслуживания в любом другом отделении банка такого же стандарта. Для этого он должен сообщить своему персональному менеджеру, какое отделение планирует посетить», – комментирует заместитель управляющего Сургутским отделением Ольга Ющенко.

С более подробной информацией об условиях обслуживания в зонах «Сбербанк Премьер» можно ознакомиться на официальном сайте Банка sberbank.ru, по телефону 8-800-555-02-55, а также в Центрах персонального обслуживания по адресам:

- г. Сургут, пр-кт Мира, 10

- г.Сургут, ул. Ленина, 35

- г.Сургут, ул. Гагарина, 8

- г.Нижневартовск, ул.Интернациональная, 10

- г.Нижневартовск, ул. Мира, 27

- г.Нефтеюганск, мкрн. 16 А 50

- г.Когалым, ул. Молодежная, 18

- г.Лангепас, ул. Ленина, 23 «А»/1

- г. Радужный, 4 мкрн, 14

В этом году планируется открытие дополнительных офисов «Сбербанк Премьер» в Сургуте и Нижневартовске.

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