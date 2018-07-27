Депутаты Госдумы отказались от обсуждения своих доходов

Члены «ЕР» не явились на заседание комиссии по доходам, объявив негласный бойкот Наталье Поклонской.

К тому же руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что Поклонская должна подумать, сможет ли она дальше работать в коллективе из-за своего отказа поддержать консолидированное решение партии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сама депутат не собирается отказываться от мандата, а бойкот считает смешным: «Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация — парламент страны», — заявила Поклонская, пообещав доложить о срыве председателю Госдумы.