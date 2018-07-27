​Съемочную площадку «Дома-2» планируют снести для строительства автомагистрали

Администрация Москвы планирует снести съемочную площадку «Дома-2», чтобы построить дорогу и линию скоростного трамвая Саларьево-Марьино, пишет «Медуза» со ссылкой на мэрию столицы.

Сообщается, что строительство дороги было запланировано еще до того, как на этой земле были построены частные дома. Более того, чиновники не знали, что здесь ведутся съемки реалити-шоу (и это несмотря на то, что «Дом-2» находится в эфире уже более 14 лет).