​Мэр из Югры публично выступил против пенсионной реформы

Максим Апатов — глава городского поселения Малиновский (Советский район Югры), выступил против повышения пенсионного возраста.

Чиновник направил письмо губернатору Югры Наталье Комаровой и председателю окружной думы Борису Хохрякову, где заявил, что не согласен с пенсионной реформой.

«Я опросил жителей своего поселка и выразил общее мнение. Учитывая статистику, около 50 процентов жителей не доживут до пенсии в случае принятия законопроекта. Я считаю, что законопроекты такого рода нужно принимать с помощью всеобщего референдума. Нельзя игнорировать позицию народа», — передает слова Апатова «Ura.ru».