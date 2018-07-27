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​Мэр из Югры публично выступил против пенсионной реформы

Таким образом градоначальник донес до губернатора мнение жителей своего муниципалитета

twitter.com
twitter.com

Максим Апатов — глава городского поселения Малиновский (Советский район Югры), выступил против повышения пенсионного возраста.

Чиновник направил письмо губернатору Югры Наталье Комаровой и председателю окружной думы Борису Хохрякову, где заявил, что не согласен с пенсионной реформой.

«Я опросил жителей своего поселка и выразил общее мнение. Учитывая статистику, около 50 процентов жителей не доживут до пенсии в случае принятия законопроекта. Я считаю, что законопроекты такого рода нужно принимать с помощью всеобщего референдума. Нельзя игнорировать позицию народа», — передает слова Апатова «Ura.ru».


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Сегодня в 09:36, просмотров: 149, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:10
О, еще один музчина нашелся, кроме Поклонской. Письмо на деревню бабушке отправил. Но для кворума чтобы вотум маловато будет.

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Мнения

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