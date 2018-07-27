​Финальный сезон «Игры престолов» выйдет на экраны раньше запланированного времени

Предполагается, что это произойдет в начале 2019 года. Об этом "The Hollywood Reporter" заявил программный директор телевизионной сети HBO Кейси Блойс.

Он отметил, что трейлер восьмого сезона выйдет уже в этом году. Кроме того, по словам Блойса, зрителям не стоит ждать двухчасовых эпизодов (сложно сказать, хорошая ли это новость для фанатов или все-таки не очень).

Рассказывая о своих впечатлениях от сценария, представитель HBO сказал, что это «лучший способ завершения одного из лучших сериалов в истории телевидения, об этом потом долго будут говорить».

Кстати, Кейси Блойс поведал и о том, что компания уже находится на стадии подготовки приквела «Игры престолов» – была заказана первая серия. В данный момент ведется поиск режиссера, который возьмется за реализацию проекта. Вероятно, съемки начнутся в следующем году. События нового сериала будут происходить за тысячу лет до событий основной сюжетной линии.