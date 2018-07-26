В центре Сургута сгорел частный жилой дом

В центре Сургута - на территории старой частной застройки между офисом АО "Тюменьэнерго" и главным корпусом Сургутского государственного университета сгорел жилой дом.

Менее чем за час огонь разрушил здание практически полностью - от него остались только несущие стены. Но шесть пожарных расчетов место происшествия пока не покидают: периодически пламя возобновляется. К тому же соседнее строение стояло к уничтоженному зданию практически стеной к стене, так что задача пожарных сейчас - предотвратить возможность и его воспламенения.

По словам очевидцев, ЧП обошлось без жертв, но две кареты скорой помощи территорию не покидают.

Возможные причины возгорания пожарные не называют. Не исключен поджог. Земельные участки на данном участке, обозначенном в генплане как "Ядро Сургута", самые дорогие в городе.