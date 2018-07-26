С 30 июля по 7 августа часть проспекта Ленина в Сургуте будет перекрыта. Изменятся маршруты автобусов // СХЕМА

С 6.00 30 июля до 6.00 7 августа на участке проспекта Ленина от улицы Профсоюзов до улицы Энтузиастов будет перекрыто движение транспорта. Данная мера связанна с ремонтом инженерных сетей, отмечает пресс-служба департамента городского хозяйства. Также поясняется, что проспект будет перекрыт в районе дома 75 по Ленина.

На время перекрытия изменятся маршруты городских автобусов. Движение будет проходить в объезд по следующим схемам:

- № 4, 19, 24, 26, 30, 33, 34, 40, 45, 69 – объезд по ул. Профсоюзов, ул. Чехова;

- № 6 – при движении от остановочного пункта «Аврора» по пр. Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, пр. Набережный; в обратном направлении с ул. И. Киртбая по ул. Профсоюзов, ул. Чехова;

- № 23, 119 – при движении от остановочного пункта «УТТ-1» по ул. Аэрофлотская, ул. И. Киртбая, Югорский тракт, ул. Ф. Показаньева, пр. Набережный; в обратном направлении от остановочного пункта «Музыкальный колледж» по ул. Губкина, ул. Ф. Показаньева, ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская, далее по маршруту;

- № 51, 118 – при движении от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» объезд по ул. Профсоюзов, ул. Чехова, в обратном направлении от остановочного пункта «Аврора» по пр. Ленина, ул. Энтузиастов, ул. Губкина, ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, далее по маршруту;

- № 12, 20 – объезд по ул. Профсоюзов, ул. Лермонтова в прямом и обратном направлениях;

- № 53, 113 – объезд по ул. Островского, ул. Профсоюзов в прямом и обратном направлениях;

- № 96 – движение по укороченному маршруту – от остановочного пункта «Музыкальный колледж» по ул. Энтузиастов, пр. Ленина и далее по маршруту;

- №107, 110 – при движении от остановочного пункта «Оптика» по ул. Майская, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- № 109/1, 109/2 – движение в обратном направлении по укороченному маршруту – с Югорского тракта по ул. Ф. Показаньева – остановочный пункт «Больничный комплекс» (конечный);

- № 112 – от конечного остановочного пункта «пр-т Мира» по ул. Лермонтова, ул. Профсоюзов, ул. И. Киртбая, далее по маршруту; в обратном направлении с ул. Аэрофлотская по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр. Мира;

- № 115 – от остановочного пункта «м-н «Охотник» по ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская – далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.