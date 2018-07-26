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Тюменская область исключена из списка регионов с обманутыми дольщиками

Опыт субъекта будет растиражирован на всю страну

Тюменская область решила проблему обманутых дольщиков
Тюменская область решила проблему обманутых дольщиков

Тюменская область решила проблему обманутых дольщиков. Хотя на территории региона в настоящее время еще сохранились три долгостроя, но ситуация находится под полным контролем областного управления строительства и администраций муниципалитетов, и все многоэтажки будут заселены уже в этом году. Причем один из них на 167 квартир

- уже в начале августа. Это позволило исключить дольщиков из реестра граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, а саму Тюменскую область - из числа субъектов с долгостроями.

Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев во время Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» 25 июля, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Опыт регионов, в том числе и Тюменской области, успешно разрешивших проблему обманутых дольщиков, будет использоваться для тиражирования в других регионах. «В каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли», – пояснил министр.

Вот один из примеров решения вопроса из практики тюменцев.

При содействии правительства области в рамках дела о банкротстве застройщика незавершенный строительством дом на 167 квартира передан созданному участниками строительства ЖСК. Для завершения строительства дома правительством области привлечено ООО «Зеленый мыс». Строительство дома завершено, и 18 июля застройщику выдано заключение о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов и проектной документации.

Кроме того, главное управление строительства совместно с прокуратурой проводит проверки целевого использования денежных средств участников долевого строительство. На сегодняшний день нецелевое использование средств не выявлено.

фото - free-m2.ru


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Сегодня в 18:33, просмотров: 138, комментариев: 0


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