​Что делать, когда в городе звучит сирена

Накануне в Сургуте прошла техническая проверка электросирен во время которой в редакцию поступили вопросы от читателей. В частности, люди интересовались, что им делать, когда звучит сирена и как узнать учебная ли она. На вопросы ответил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Сургута Олег Пухтеев.

«Когда проводится техническая проверка электросирен население оповещается заранее через средства массовой информации и социальные сети, – пояснил Олег Пухтеев. – Люди должны включить все имеющиеся у них телерадиоприемники, настроиться на местные каналы и прослушать сообщение управления по делам ГО и ЧС. Там будет краткая информация о том, что произошло и какие экстренные меры защиты нужно предпринять, чтобы не погибнуть или не пострадать».

В случае, если звучит сирена, но экстренных сообщений по телевизору и радио нет – она учебная.