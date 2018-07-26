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​Что делать, когда в городе звучит сирена

Фото 10.mchs.gov.ru
Фото 10.mchs.gov.ru

Накануне в Сургуте прошла техническая проверка электросирен во время которой в редакцию поступили вопросы от читателей. В частности, люди интересовались, что им делать, когда звучит сирена и как узнать учебная ли она. На вопросы ответил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Сургута Олег Пухтеев.

«Когда проводится техническая проверка электросирен население оповещается заранее через средства массовой информации и социальные сети, – пояснил Олег Пухтеев. – Люди должны включить все имеющиеся у них телерадиоприемники, настроиться на местные каналы и прослушать сообщение управления по делам ГО и ЧС. Там будет краткая информация о том, что произошло и какие экстренные меры защиты нужно предпринять, чтобы не погибнуть или не пострадать».

В случае, если звучит сирена, но экстренных сообщений по телевизору и радио нет – она учебная.


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Сегодня в 19:12, просмотров: 34, комментариев: 0


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