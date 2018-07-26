​Югорчане вновь могут выиграть автомобили. В округе стартовала новая викторина «Города Югры»

В среду, 25 июля, в округе стартовала еще одна викторина «Города Югры», которая проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных 900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях.

В ней могут принять участие жители следующих муниципалитетов округа: Сургута, Ханты-Мансийска, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Покачей, Пыть-Яха, Радужного, Советского, Лянтора, Урая и Югорска.

Но тем, кто живет, например, не в Сургуте, а в Сургутском районе, не стоит расстраиваться. Испытать удачу в викторине и блеснуть знаниями они тоже смогут, просто для этого нужно будет приехать в город-участник, чтобы сдать анкету. Об этом сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева.

Она же отметила, что участниками могут быть югорчане старше шести лет, без требований к месту регистрации, но обязательно — граждане России.

Один человек, как и в викторине «Югре — 900!», сможет сдать от своего имени лишь одну анкету. Регистрировать их теперь будут по QR-коду, что позволит избежать ошибок и повысить скорость обработки.

Как отмечают организаторы, всего в анкетах будет десять вопросов: пять посвятят общеокружным историческим событиям и пять — историям становления каждого из 15 городов. Есть даже подсказка: особое место в викторине уделят становлению и развитию региона в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся связям между городами Югры и Тюменью.

Анкету можно будет распечатать с 20 августа с портала «Открытый регион – Югра», получить на предприятиях и учреждениях городов, участвующих в викторине, а также в пунктах приема в день их сдачи (9 сентября).

Призовой фонд викторины еще только формируется, но уже известно, что в каждом городе в числе ценных подарков будут автомобили и оргтехника.

Организаторы надеются, что участников в викторине «Города Югры» будет не меньше, чем в викторине «Югре — 900!». Тогда до финального этапа дошли 472 931 человек.