Знакомство с Югрой Николай Цуканов начал с объектов Владимира Богданова

Экскурсию по объекту для Николая Цуканова провел главный инженер компании Александр Буланов - первый зам Владимира Богданова.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сегодня работает в Югре, конкретно - в Сургуте. В поездке его сопровождает губернатор региона Наталья Комарова.

Первой точкой визита стал центр политехнического обучения Сургутнефтегаз. Экскурсию по объекту для нового представителя федеральной власти на территории макрорегиона провел главный инженер компании Александр Буланов - первый зам Владимира Богданова.

"Главная цель визита – обсуждение перспектив сотрудничества между региональными властями и крупнейшей нефтегазовой компанией России", - сообщает пресс-служба губернатора Югры. Участие в поездке журналистов организаторы отменили в последний момент, так что подробности, о каких видах сотрудничества договаривались стороны, пока неизвестны. Можно предположить, что речь шла о том, чтобы сделать учебный центр Сургутнефтегаза более доступным для всех жителей макрорегиона, желающих получить нефтяную специальность или повысить имеющуюся квалификацию.

Сегодня теоретическая подготовка и повышение квалификации рабочих ведется более чем по 349 профессиям и 311 курсам. Повышение квалификации руководителей и специалистов выполняется по 223 направлениям и курсам. Ежегодно сотрудники центра политехнического обучения и его отделений в Западной и Восточной Сибири организуют профессиональную подготовку более 50 тысяч работников нефтяной отрасли.

Кроме того, последние несколько лет на базе центра проводятся региональные этапы чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»).

Во второй половине дня делегация посетила региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Югры и Ямала.

На вечер у Цуканова запланированы рабочая встреча с губернатором автономного округа Натальей Комаровой и участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

фото - admhmao.ru