​В Югре действует программа по развитию авиации общего назначения

Во время заседания общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития округа обсудили развитие авиации в Югре. «Необходимо отметить, что в автономном округе функционируют 9 аэропортов, 2 самолетные посадочные площадки и более 100 вертолетных площадок, — заявила руководитель аппарата губернатора региона Ольга Белоножкина. — Все объекты ведут прием и отправку пассажиров, грузов по внутриокружным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам».

Также она рассказала, что в округе реализуются программы содействия продвижению обсуждаемой сферы. Данный проект предполагает расширение областей применения авиации общего назначения.

«В настоящее время наиболее актуальными являются вопросы, связанные с предоставлением мер государственной поддержки. Среди них – налоговые льготы, снижение ставок арендной платы на земельные участки, находящиеся или выделяемые под инфраструктуру», — пояснила руководитель аппарата губернатора Югры.

Кроме того, она сообщила, что развитие отрасли необходимо для удобства жителей региона, для этого созданная рабочая группа изучит практику других муниципалитетов страны и выработает комплекс мер, который будет выгоден всем действующим сторонам. «Иногда имеет смысл перенять положительный опыт, разумеется, с учетом особенностей нашего региона», — отметила руководитель.

Консультант отдела воздушного и водного транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Урал Гафаров рассказал корреспонденту siapress.ru, что в округе реализуется комплекс мероприятий по расширению сферы применения авиации общего назначения. В Югре разрабатываются предложения по мерам экономического стимулирования развития данной сферы, расширяется наземная инфраструктура, а также привлекаются на добровольной основе воздушные суда к аварийно-спасательным и поисково-спасательным работам.