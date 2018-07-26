На 3,5 года посадили бывшего директора сургутской УК «Западная», которая украла более 70 млн рублей

Бывший директор сургутской управляющей компании «Западная» признана виновной в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

С 2009 по 2015 года женщина заключила фиктивные договоры со сторонними организациями на обслуживание и ремонт жилого фонда, после чего подписала акты выполненных работ. Но все работы производились силами самой УК.

После расчета с организациями деньги возвращались директору управляющей компании. В результате сумма растраченных средств составила почти 70 млн рублей.

Сургутянку приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она лишена права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на два года.