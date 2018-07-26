​Сургутянин стал чемпионом летних Европейских игр

Легкоатлет из Центра адаптивного спорта Югры Александр Александров завоевал одну золотую и две серебряные медали на Летних европейских играх, проходивших в Париже. Эти соревнования под эгидой Международной федерации лиц с ментальными нарушениями устраивались впервые. Вместе с сургутянином Россию представляли еще 29 спортсменов. Всего за победу сражались представители 22 стран.

В программу Игр вошли четыре вида спорта: велоспорт, плавание, легкая атлетика и теннис.

Александр Александров на протяжении двух последних лет носит звание чемпиона мира в толкании ядра, именно поэтому на Европейских играх он изначально был в числе фаворитов.

В толкании ядра сургутянин обошел своего главного конкурента из Украины Максима Коваля, в метании диска немного ему уступил, заняв второе место. Еще одну серебряную медаль Александров получил за метание молота.

Тренер югорского атлета Юрий Курдюмов отметил:

- Мы готовились к соревнованиям в новом крытом манеже Центра адаптивного спорта Югры. Современные условия позволяют нам постоянно улучшать результаты, повышать уровень мастерства. Жаль, что в диске и молоте не смогли показать лучший результат, но это и не Сашины основные дисциплины, он специализируется на толкании ядра.