​Акции Facebook обвалились на 24 процента

Акции социальной сети Facebook упали на 24 процента после закрытия основных торгов США, сообщает Meduza.

Facebook является одной из самых дорогих компаний в мире, а такое падение акций обернулось для их владельцев суммарной потерей 150 миллиардов долларов.

При этом стоит отметить, что до падения компания находилась на историческом максимуме – акции компании за 2018 год выросли на 23 процента.

В отчете Facebook сказано, что выручка компании за квартал выросла на 42 процента и достигла 13,2 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что этот показатель увеличится до 13,3 миллиарда — и это первый случай с 2015 года, когда результаты Facebook оказались хуже, чем предполагали аналитики.