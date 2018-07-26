​Минтруд увеличит пособие по безработице для людей предпенсионного возраста

Министерство труда увеличит пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста. Для этого к ноябрю 2018 года планируется подготовить изменения в законодательство, сообщает «ТАСС» со ссылкой на проект плана мероприятий по повышению уровня пенсионного обеспечения.

Вице-премьер Татьяна Голикова раннее рассказывала, что рассматриваются предложения по увеличению максимального размера пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения и изменения периода выплаты этого пособия, отмечает издание.

Напомним, на сегодняшний день минимальное пособие по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тысяч рублей. Прожиточный минимум пенсионера за I квартал 2018 года — 8269 рублей, средний размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина — 10842 рубля.