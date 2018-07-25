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Теперь школьники смогут выбрать для изучения родной язык

Государственная Дума в окончательном, третьем, чтении приняла закон об изучении родных языков. Документ предусматривает, что школьники смогут обучаться на языках народов России и государственных языках национальных республик.

Нововведение не предполагает переход изучения госязыков из обязательной школьной программы в факультативную. Выбирать язык родители школьников будут добровольно перед поступлением ребёнка в первый и пятый класс, для этого необходимо будет написать заявление. Кстати, в качестве родного языка можно будет выбрать русский.

Кроме того, школьники смогут обучаться на родном языке, если возможности региональной системы образования это позволяют.


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Сегодня в 20:06, просмотров: 72, комментариев: 0


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