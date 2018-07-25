​ФИФА опубликовала версию символической сборной ЧМ-2018 по версии фанатов

Международная федерация футбола опубликовала состав символической сборной ЧМ-2018 по версии болельщиков, пишет Meduza.
Примечательно, что российских футболистов в ней не оказалось.
Состав символической сборной ЧМ-2018:
- Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)
- Защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция)
- Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия)
- Нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия)
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года выиграла сборная Франции. Российская команда выбилась в четвертьфинал.
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