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Поклонскую могут исключить из партии за ее голос против повышения пенсионного возраста

Руководство «Единой России» решит вопрос об исключении или прощении депутата Натальи Поклонской, которая оказалась единственной, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста, после летних каникул. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в партии власти.

Депутат нарушила решение фракции о консолидированном голосовании и теперь может ко всему прочему лишиться должности зампреда комитета по безопасности и противодействия коррупции и главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 121, комментариев: 0


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