​В Югре будет создан специализированный центр помощи детям

В регионе будут внедряться дополнительные меры по профилактике суицидального поведения детей и подростков.

Среди прочих предложений, которые прозвучали на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Югре, – создание ресурсного методического центра. В этой связи губернатор Югры Наталья Комарова предложила расширить задачи центра: не ограничиваться одним направлением деятельности и объединить уже работающие информационные площадки в единый методическо-информационный портал образовательной направленности для подростков, педагогов, родителей.

Как сообщила корреспонденту siapress.ru заместитель председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Сургута Наталья Танева, к суицидальным настроениями относится, в том числе, высказывание суицидальных мыслей и запугивание родных готовностью причинить себе вред. Если у ребенка появляется подобное поведение, то это нельзя игнорировать.

Во время заседания глава региона отметила: «Каждый случай – чрезвычайное происшествие. В работе с подростками считаю необходимым сделать акцент на выявлении детей, склонных к совершению самоубийства. Психологическая помощь детям должна быть доступна в формате, удобном, в первую очередь, для них. На базе центра можно также сделать киберлабораторию, одним из направлений работы которой станет организация дистанционных курсов, направленных на повышение компетенций граждан в вопросах медиабезопасности».

Справка: Следственное управление сообщает, что число погибших несовершеннолетних за шесть месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличилось.