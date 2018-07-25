​На подъезде к Сургуту будут массово проверять водителей

В пятницу, 27 июля, на подъезде к Сургуту сотрудниками ДПС будет проводиться профилактическое мероприятие «По массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения».

Напомним, с 3 июля вступили в силу поправки МВД, которые позволят привлекать к административной или уголовной ответственности пьяных водителей по анализу крови (если в ней будет обнаружено более 0,3 грамма спирта на литр).