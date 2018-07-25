​Интернет мошенники используют «дропов» в своих схемах

В Сургуте почти на 27 процентов сократилось количество уголовных дел, связанных с мошенничеством.

«С начала 2018 года возбуждено 471 уголовное дело по факту мошенничества. При этом 79 процентов из них – это так называемые дистанционные мошенничества», – рассказала начальник отдела по вопросам общественной безопасности Светлана Перунова.

При этом, на данный момент фиксируется рост числа мошенничеств в интернете, но также не теряют популярность и мошенничества по телефону.

Так, например, одним из самых распространенных вариантов мошенничества в интернете является взлом страниц пользователей и последующее вымогание денег у их друзей и родственников.

Второй популярный способ – это создание фейковых копий сайтов популярных брендов.

«Люди, желающие приобрести товар, оставляют заявку о покупке на сайте. После чего покупателю приходят сообщения с накладной и просьбой оплатить товар. А после оплаты покупки продавец пропадает и перестает выходить на связь», – пояснила оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту капитан полиции Алена Геншель.

Самые масштабные потери несут люди, которые по незнанию передают данные своей карты злоумышленникам.

«Мошенники, имея доступ ко всем данным карты пользователя, в том числе и к разовым паролям, подключают мобильный банк на свой номер телефона. И выводят все деньги, имеющиеся на счетах. Банк в таком случае ничем помочь человеку не может, – рассказал заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Валерий Шоров. – Особое внимание следует уделить одноразовым паролям. Там обязательно идет строчка: «Не предоставлять данный пароль никому, никаким третьим лицам». Но люди ее почему-то постоянно игнорируют».

«Очень тяжело раскрывать такие преступления. В 95 процентах случаев мошенники совершают их из других регионов. Сим-карты они покупают в интернете, неизвестно на кого зарегистрированные. Так же обстоят дела и с банковскими картами, – поддержал его заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту майор полиции Михаил Малявко. – Мошенники часто используют для своих целей так называемых «дропов». Это, как правило, люди школьного и студенческого возраста, которых злоумышленники находят в интернете и предлагают им простой заработок. Схема такая: преступники просят дать номер карты, обещают положить на нее, допустим, 10 тысяч рублей. Говорят, что одну тысячу человек может оставить себе, а остальное просят перевести дальше».

Во избежание подобных случаев представители правоохранительных органов и банков просят людей соблюдать правила безопасности, тщательно обдумывать все свои действия и не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам.