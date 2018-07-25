Югорчане увидят лунное затмение и великое противостояние Марса в один день

Жители Югры смогут увидеть два уникальных астрономических явления – лунное затмение и великое противостояние Марса – в ночь с 27 на 28 июля. Два события совпадут впервые за 188 лет. Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние в 58 миллионов километров, а лунное затмение станет самым продолжительным за последние 100 лет.

Земная тень коснется спутника планеты в 20:13 мск 27 июля. Полная фаза затмения продлится с 22:30 27 июля до 01:14 28 июля, а в 02:31 мск Луна полностью выйдет из земной тени. Наблюдать затмение смогут жители большинства регионов России, кроме Дальнего Востока.