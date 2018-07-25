​Авиакомпании повышают цены на билеты из-за роста стоимости на топливо

С 26 июля авиабилеты станут дороже, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Аэрофлота» турагентам. Скачок, произошедший весной 2018 года, вызвал рост цен на авиационное топливо на 20 процентов.

Издание отмечает, что авикомпания повысит топливный сбор на внутренних рейсах. Так, для эконом- и комфорт-класса повышение составит 200 рублей, а для бизнес-класса — 400 рублей.

Представитель Utair рассказал «Коммерсанту», что компания повысит сбор, если так поступят и другие авиаперевозчики. «Северный ветер» и Azur Air заявили, что не станут увеличивать топливный сбор. Некоторые зарубежные авиакомпаний объявили о поэтапном росте сборов на международных рейсах, который составит €20–40.

Кроме того эксперты турбизнеса отмечают, что цени на путевки также высрастут, пишет издание. «Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%»,— считает источник «Коммерсанта».