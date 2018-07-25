​Сбербанк первым в России запустил сервис сурдоперевода в своих отделениях

Теперь в 24 городах России можно воспользоваться видеосурдопереводом.

Услуга предоставляется бесплатно. Новый сервис значительно упрощает получение сложных финансовых услуг клиентами с нарушением слуха.

В 24 городах России Сбербанк начал предоставлять услугу удаленного видеосурдоперевода. Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их.

При обслуживании сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка и помогает задать вопрос и получить ответ по продуктам Сбербанка.Услуга предоставляется бесплатно.

Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова:

«И для сотрудников, и для клиентов банка консультации при помощи сурдопереводчика — не просто новая услуга, а возможность наконец-то поговорить на одном языке. От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Пока мы только учимся общаться, но уже внесли небольшой вклад в развитие русского жестового языка: наши неслышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам. Мы пробуем сурдоперевод пока в небольшом количестве отделений, настраиваем процесс и далее планируем его тиражировать».

Более половины клиентов, уже воспользовавшихся услугой видеосурдоперевода, обратились за сложными продуктами — такими, как оформление кредита. Новая услуга значительно упрощает общение с неслышащими клиентами в случаях получения ими сложных финансовых сервисов.

Для обслуживания с сурдопереводом клиенту необходимо обратиться в один из офисов банка. Услуга доступна в режиме работы отделений, за исключением выходных и праздничных дней.

(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481)