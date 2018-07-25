​Фифа номинировала Черчесова на звание лучшего тренера года

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА, пишет Meduza.

Претендентами на такое звание стали тренеры, которым удалось вывести свои команды в полуфинал и финал чемпионата мира по футболу 2018 года — это Златко Далич (Хорватия), Дидье Дешам (Франция), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Бельгия).

Лучшего тренера года назовут по итогам голосования болельщиков, футболистов и тренеров. Победитель станет известен 24 сентября.

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова показала на ЧМ-2018 лучший результат в истории команды, выйдя в четвертьфинал турнира.