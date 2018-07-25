В воскресенье сургутян приглашают на митинг, посвященный ВМФ РФ

В воскресенье 29 июля в 11 часов у Мемориала Славы состоится городской митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота.
Этот праздник отмечают также те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.
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