В воскресенье сургутян приглашают на митинг, посвященный ВМФ РФ

Статья дня. Терпение и труд: где будут работать вчерашние пенсионеры после реформы

Технологический прогресс приводит к тому, что запросы на рынке труда меняются гораздо быстрее, чем раньше. Работникам всех возрастов придется привыкнуть к постоянному переобучению, приобретению новых навыков и «апгрейду» уже имеющихся. В такой ситуации различия между работниками разного возраста во многом стирается