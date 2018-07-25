​Минфин намерен изменить коэффициенты, влияющие на стоимость ОСАГО

Накануне Минфин разослал обновленные поправки в закон «Об ОСАГО» всем заинтересованным ведомствам. С копией документа ознакомились «Ведомости».

В нем прописаны предложения по либерализации рынка, цель которых – переход к индивидуальному тарифообразованию.

Документ отменяет два коэффициента – мощности и региональный, и предлагает заменить их на новые. Таким образом на стоимость страховки будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и другое. Фиксировать такие показатели планируется при помощи установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок.

Кроме того, на стоимость полиса будут влиять и нарушения правил дорожного движения (ПДД), совершенные за год до заключения договора на новый срок. При этом уточняется, что штрафы с камер на стоимость полиса ОСАГО влиять не будут.

У водителей появится возможность приобретать ОСАГО на три года и по договоренности со страховщиком переходить на разные типы полисов с различными уровнями выплат: 400 000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб. – жизни и здоровью или по 1 млн либо 2 млн рублей.

При этом сами страховщики заявили, что им не нравятся такие изменения. Так, например, по мнению начальника отдела продуктов автострахования «Ингосстраха» Сергея Мкртычана полисами с повышенными выплатами будут пользоваться мошенники.

В свою очередь директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников заявил, что коэффициенты территорий и мощности являются основополагающими, их исключение станет «критическим шагом» для ОСАГО и только усугубит кризис в нем.